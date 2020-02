Calciomercato, Cavani 'orgoglioso' del Psg: le ultime sul suo futuro

CALCIOMERCATO CAVANI PSG / Testa e gambe per il Psg. Edison Cavani allontana il futuro e resta concentrato sul finale di stagione, che potrebbe rivederlo nuovamente protagonista.

Sono davvero lontani i giorni di gennaio, in cui sembrava davvero ad un passo dall'approdo all'. Le quotazioni di, sempre più in calo, hanno permesso il rilancio dell'uruguaiano, che domenica contro il Bordeaux, è subito tornato a fare quello che gli riesce meglio, segnare. Cavani dunque resta concentrato sul Psg: "Sono felice e orgoglioso di continuare qui - riporta Mundo Deportivo - Darò il 100% in campo fino alla fine".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Parole chiare che sembrano avvicinare Cavani al Psg ma la realtà è un'altra: l'attaccante a fine stagione sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Leonardo non pare avere alcuna intenzione di rinnovare un contratto pesantissimo come quello dell'uruguaiano. Chelsea, Manchester United e ovviamente Atletico Madrid sono dunque pronte a darsi battaglia per convincere Cavani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, novità sul futuro di Sergio Ramos!

Calciomercato Inter, no ad Aubameyang | Conte può sorridere