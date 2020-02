CALCIOMERCATO MILAN SOLSKJAER ALLEGRI / La panchina del Manchester United è quella da tempo segnalata come la più probabile per il ritorno di Massimiliano Allegri: dopo un anno di pausa il tecnico toscano ha annunciato la sua intenzione di riprendere l'attività a partire dall'inizio della prossima stagione e resta ora da sapere quale sarà la società che gli affiderà l'incarico. Oltre ai 'Red Devils' si è parlato per l'estero anche del Paris Saint-Germain, mentre in Italia è il Milan ad accarezzare l'idea di ridare le chiavi della squadra all'allenatore dell'ultimo scudetto.

Un 'via libera' ai rossoneri arriva proprio dallo United, società finora favorita per la corsa ad Allegri: il vicepresidente esecutivo Edha rilasciato dichiarazioni che equivalgono ad una conferma per

Il dirigente del Manchester, come riportato da 'skysports.com', ha parlato così del futuro della squadra: "Stiamo spingendo per fare un bel finale in Premier, Europa League e FA Cup. Abbiamo continuano a fare progressi nella ricostruzione della nostra squadra, con molti cambiamenti in termini di giocatori e con calciatori arrivati dalle giovanili. Le basi per un successo a lungo termine sono state poste mentre procediamo con il nostro piano con Solskjaer". Per Allegri quindi sfumerebbe la possibilità di guidare i 'Red Devils', rendendo più concreto il sogno milanista di ripartire da lui.