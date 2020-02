LIONE JUVENTUS CORONAVIRUS / Buone notizie per i tifosi della Juventus previsti domani sera al 'Groupama Stadium' di Lione.

Come comunicato dal club bianconero in una nota ufficiale, "le autorità francesi e l'comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri.Appuntamento dunque allo Stadio: fischio d’inizio del match alle 21!".

