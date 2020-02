SERIE A LIGA BARCELLONA REAL MADRID DAZN / C'è la Serie A ma non solo nel palinsesto Dazn del fine settimana che va da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo: la piattaforma streaming offre come di consueto tre partite del massimo campionato italiano ma in questo weekend tutti i riflettori saranno puntati sull'appuntamento con il Clasico tra Real Madrid e Barcellona in programma domenica 1 marzo alle ore 21.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Prima ci sarà il tradizionale appuntamento con la Serie A: si parte sabato 29 febbraio con Napoli-Torino alle ore 20.45, anticipo della 26a giornata, mentre domenica lunch match tra Milan e Genoa e alle 15 il derby Parma-Spal. Per chi non si accontenta del massimo campionato, imperdibile la Serie B con la cavalcata trionfale del Benevento: si parte venerdì con Entella-Crotone e si finisce domenica sera con Pescara-Ascoli. In mezzo anche il calcio estero: oltre al Clasico, domenica c'è anche Espanyol-Atletico Madrid (ore 16), e poi il campionato francese con la marcia inarrestabile del Psg impegnato sabato alle 17.30 conto il Digione. E ancora gli altri sport con la Coppa del Mondo di Sci, il ciclismo e la Formula E. Fuori dal campo, venerdì alle 13 il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League: tutto nella programmazione DAZN del weekend.