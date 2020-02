Napoli-Barcellona, ESCLUSIVO Marcos Alonso: "Maradona o Messi? Non ho dubbi..."

NAPOLI MARADONA MARCOS ALONSO / Napoli vive ore frenetiche in attesa di una delle sfide più importanti della sua storia: oggi in città arriva il Barcellona di Messi, l'erede di Maradona. Ne abbiamo parlato con Marcos Alonso Peña, che ha vestito la maglia blaugrana dal 1982 al 1987, vivendo in prima persona l'avventura di Diego in Catalogna. Su Calciomercato.it, l'ex calciatore oggi allenatore ricorda quegli anni e commenta l'imminente match di Champions League.

Come arriva il Barcellona alla sfida col Napoli?

"Ci sono troppi problemi extrasportivi, però conta il campo. Sarà una sfida difficile, in uno stadio caldo, ma non esistono partite di Champions semplici".

Cosa pensa degli scandali che hanno travolto gli azulgrana quest'anno?

"Era tempo che non si vivevano situazioni simili, però i giocatori devono restarne fuori. Pensare a giocare".

Crede che quanto accaduto possa portare Messi lontano da Barcellona?

"Non so, è difficile da dire. La certezza è che può andarsene gratis, ma nessuno sa cos'ha in mente. Da tanti anni vive a Barcellona, sarebbe difficile separarsene ora, ma vedremo".

Che immagine c'è del Napoli in Spagna?

"Da diversi anni il club azzurro è a un livello fenomenale.

Quest'anno in campionato ha perso terreno, ma non ho dubbi sul fatto che far visita agli azzurri non sarà per nulla semplice".

Napoli-Barcellona, ESCLUSIVO Marcos Alonso: "Volevamo trattenere Maradona"

Le delusioni di Roma e Liverpool hanno messo in guardia i catalani?

"Ha avuto due esperienze molto negative nelle ultime stagioni, è vero, ma il calcio è il calcio: imprevedibile. Sulla carta il favorito è il Barça, ma tante volte abbiamo visto i pronostici rovesciarsi".

Lei ha giocato con Maradona. Che ricordo ne ha?

"Il migliore con cui ho giocato. Impressionante come professionista e come persona, un amico. E a Napoli ha fatto la storia".

Messi lo ha superato?

"Non si possono fare paragoni, ma ho sempre detto e ripeto che il miglior giocatore che abbia mai visto è Maradona. In questo momento storico Messi è il più forte senza alcun dubbio, ma ho giocato con Diego due anni, all'epoca i calciatori erano molto meno protetti...".

Quando Diego scelse di lasciare il Barça, voi compagni provaste a trattenerlo?

"Abbiamo fatto di tutto per convincerlo a restare, ovvio, non volevamo perderlo. Ma c'erano anche problemi col club, e lui ormai aveva deciso così..."

