EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A JUVENTUS INTER DIRETTA/ Resta ancora molta incertezza sul futuro del campionato di Serie A fermato, già nella giornata di ieri, a causa della crescente emergenza legata al Coronavirus. Attenzione anche alla prossima giornata del massimo torneo della penisola, nella quale dovrebbe esserci anche la sfida fra la Juventus e l'Inter: il derby d'Italia. Per le ultime notizie---> clicca qui!

LIVE

16.30 - Accertata la sesta vittima del coronavirus in Italia: è un ottantenne deceduto all'ospedale Sacco di Milano.

15.45 - Terminato il consiglio Federale: il presidente Gravina preannuncia che probabilmente le gare del fine settimana si disputeranno a porte chiuse.

15.40 - Il ministro Spadafora preannuncia un decreto per la disputa delle gare a porte chiuse

14.15 - Secondo quanto riferisce l'Ansa, la Lega Serie A avrebbe inviato al Governo una lettera per chiedere la disputa delle partite a porte chiuse.

13.50 - Oltre a Juventus-Inter, anche Milan-Genoa domenica potrebbe giocarsi senza pubblico. Se ne sta parlando nel consiglio federale. A riportarlo è Sportmediaset.

12.30 - E' iniziato il Consiglio Federale a Roma per decidere le misure da attuare per la prossima giornata di campionato e sulla data dei recuperi delle gare che non si sono disputate il weekend scorso.

Nel pomeriggio sono attese novità in merito: al vaglio l'ipotesi di far disputare le partite a porte chiuse.

9.50 - Maurizio Casasco, presidente della federazione italiana dei medici sportivi, ha parlato della possibilità di giocare gare a porte chiuse in Serie A: "Ritengo che in questo momento giocare la prima settimana a porte chiuse può essere l'obiettivo perché dà un triplice vantaggio: le partite si giocano, non si creano disagi al calendario, giocando a porte chiuse la gente starebbe a casa vedendo la tv".

8.40 - Angelo Borrelli, commissario per l'emergenza Coronavirus, ha parlato a 'Radio anch'io': "Nel nostro paese c'è stato sempre massimo livello di precauzione, siamo stati tempestivi con interventi e misure drastiche necessarie a contenere il virus. Il Governo ha emanato un decreto legge, c'è assistenza continua e costante per le popolazioni. Terzo paese al mondo per diffusione? Stiamo facendo dei controlli, chiunque ha un sintomo effettuiamo un tampone e le analisi da laboratorio. Stiamo cercando di risalire al paziente zero, che ancora non abbiamo trovato. Epidemia partita da un Ospedale? Non sono esperto della materia, questa è una constatazione. Ci sono stati contagi in alcuni ospedali. Chiusura di scuole e territori-focolaio? Nelle zone dei focolai la chiusura continua. Il Sud chiude al Nord? Decisioni illogiche, ognuno fa le proprie scelte".

8.25 - Summit in FIGC per stabilire le sorti delle selezioni azzurre e dei loro prossimi impegni. La riunione è prevista intorno alle 12

7.40 - Spunta una clamorosa ipotesi per Juventus-Inter: c'è infatti la possibilità che il super match scudetto si giochi su campo neutro. Si attendono sviluppi.