Juventus-Inter, emergenza Coronavirus: si cambia stadio! | Novità clamorosa

JUVENTUS INTER CORONAVIRUS STADIO / In Italia è scoppiata l'emergenza Coronavirus. Il surreale weekend calcistico appena terminato ha visto l'annullamento di svariati eventi tra Serie A e tornei inferiori. A rischio ci sono anche le prossime gare, tra le quali spicca su tutte Juventus-Inter del primo marzo.

Ad oggi l'ipotesi più accreditata sembra quella di disputare il big match a porte chiuse, ma al vaglio ci sarebbero anche novità clamorose: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa campionato | Parla il Premier Conte

Juventus-Inter, ipotesi campo neutro: i dettagli

Quasi impossibile da rinviare per carenza di date disponibili per l'eventuale recupero, Juventus-Inter, riporta 'Tuttosport', potrebbe disputarsi allo 'Stadium' a porte chiuse, generando un danno economico per i bianconeri pari a quasi 5 milioni di euro. Tuttavia, secondo la 'Gazzetta dello Sport', spunta un'idea meno probabile ma clamorosa: giocare il Derby d'Italia in campo neutro. I bianconeri potrebbero infatti chiedere lo spostamento in un altro stadio, in una città non coinvolta dalle problematiche del Coronavirus; l'opzione resta però molto complessa. Già nella giornata odierna si attendono ulteriori novità, considerando la riunione della Figc prevista in mattinata.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, recupero Inter-Sampdoria: può slittare a maggio!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, offerta per Tonali | Fissato l'appuntamento