CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER PJANIC ICARDI / La Juventus si appresta a tornare sul palcoscenico della Champions League dopo la vittoriosa trasferta con la Spal. Per l'occasione Maurizio Sarri dovrebbe ritorvare dal 1' Miralem Pjanic, che ieri è tornato ad allenarsi insieme al resto del gruppo dopo l'affaticamento muscolare accusato nella sfida con il Brescia. Il bosniaco è stato sostituito sabato a Ferrara da Bentancur davanti la difesa, con l'ex Boca Juniors che ha ben figurato in un ruolo delicato per le alchimie sarriane.

Il giovane uruguaiano era alla seconda partita consecutiva da regista, con Sarri che gli sta dando continuità in un ruolo non propiamente suo. Bentancur con il tecnico di Figline ha agito soprattutto da mezzala, ma vista la sua poliedricità è stato impiegato in diverse posizioni tra cui quella di trequartista nella sfida con l'Inter, dove ha servito l'assist vincente per il gol vittoria di Higuain.

Calciomercato Juventus, Bentancur convince: carta Pjanic per Icardi

La Juve punta molto sul numero 30 per il presente e il futuro, una delle poche certezze a metà campo insieme a(che ha annunciato il rinnovo), mentre(quest'ultimo in ripresa e decisivo contro la Spal) si giocano la riconferma nei prossimi mesi.

I progressi di Bentancur in cabina di regia, oltre al possibile arrivo del gioiellino del Brescia Tonali, potrebbero portare la dirigenza della Continassa a sacrificare Miralem Pjanic nel prossimo calciomercato estivo. L'ex Roma sta vivendo una stagione altalenante e non sarebbe più incedibile nelle strategie del CFO Paratici. Offerte intorno agli 80 milioni di euro potrebbero allettare la società campione d'Italia, con il numero 5 che ha diversi estimatori in Europa tra cui figura in particolare il Paris Saint-Germain. Già la scorsa estate i parigini effettuarono un sondaggio e sarebbero pronti ad un nuovo assalto per portarlo sotto la Tour Eiffel. La Juventus potrebbe sfruttare la carta Pjanic per intavolare una trattativa per Mauro Icardi, con il PSG che in tale scenario riscatterebbe l'argentino dall'Inter per poi cederlo ai bianconeri. Il centravanti albiceleste resta sempre in cima alla lista della spesa di Paratici per svecchiare l'attacco della 'Vecchia Signora'.

