ROMA LECCE FONSECA MODULO / È una Roma estremamente vivace e pimpante quella che ha iniziato alla grande la sfida delle 18 contro il Lecce. Il vantaggio è arrivato dopo appena 13 minuti con uno splendido assist di Mkhitaryan per Under che ha piazzato il pallone alle spalle di Vigorito. Azione che esemplifica al meglio il cambio di ritmo dei capitolini vestiti da Fonseca con un abito tattico inedito composto da una difesa a tre in fase di possesso che favorisce maggiore stabilità e una costruzione dell'azione sin dal basso.

gioca di fatto davanti alla retroguardia, in una posizione già ricoperta in passato, mentre gli altri centrocampisti agiscono tutti più vicini a, a supporto del bosniaco, sfruttando anche la gran qualità del numero 9 capace di servire assist ai compagni oltre che di andare a chiudere l'azione in fase di finalizzazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Confermate quindi le indiscrezioni di Calciomercato.it secondo cui alcuni senatori dello spogliatoio hanno chiesto al portoghese di modificare lo schema della squadra. Una mossa che per ora sta portando ottimi frutti.

