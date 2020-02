NAPOLI BARCELLONA SETIEN CONVOCATI / Emergenza continua per il Barcellona che perde un altro calciatore prima della partenza per Napoli dove martedì è in programma l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Setien dovrà fare a meno di Sergi Roberto, vittima di una lesione muscolare all'adduttore della gamba destra che lo terrà fuori causa per tre-quattro settimana.

Un ko che si aggiunge a quelli di, costringendo l'allenatore ad attingere a pieni mani dal settore giovanile.

Ecco l'elenco completo dei convocati del quale fa parte anche il nuovo acquisto Braithwaite che comunque non potrà giocare in quanto non inserito nella lista Uefa.

Portieri: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña

Difesa: Semedo, Piqué, Lenglet, Umtiti, Junior, Araujo e Akieme

Centrocampisti: Rakitic, Sergio, Arthur, De Jong, Vidal, Riqui Puig

Attaccanti: Messi, Griezmann, Braithwaite, Collado e Ansu Fati.