SONDAGGIO CM.IT - Napoli, Fabian brilla: ecco il suo futuro

SONDAGGIO NAPOLI FABIAN / Fabian Ruiz è tornato a brillare nel Napoli di Gattuso, sempre più in crescita con sei vittorie nelle ultime sette gare giocate. Lo spagnolo, come segnalato da Calciomercato.it, ieri è stato seguito dagli scout del Real Madrid, presenti al Rigamonti di Brescia: i blancos sono pronti a fare un'offerta importante in estate (da circa 80 milioni) per strapparlo ai partenopei in estate.

Proprio la decisone sul futuro dell'ex Betis è al centro del nostro sondaggio di oggi: la spunta, di poco, l'opzione "deve andare al Real Madrid" (38.7% dei voti), davanti a "restare al Napoli (34%) e andare alla(27.4%). Futuro blanco, quindi, per il centrocampista, anche secondo i nostri lettori.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Brescia-Napoli, Manolas: "Col Barcellona non partiamo battuti". E sfida Messi

Calciomercato Napoli, Real a Brescia per Fabian: ultime CM.IT