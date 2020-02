CALCIOMERCATO INTER VIDAL MUSUMARRA / Accostato a più riprese a gennaio all'Inter, il nome di Arturo Vidal continua a tenere banco in casa nerazzurra. L'ex attaccante del 'Biscione' Ivan Zamorano ha sottolineato come il suo arrivo a giugno sembra essere davvero possibile.

E a confermare questa tesi è il giornalista Alfio, molto vicino alle vicende interiste, che a 'Top Calcio 24' ha sottolineato come il centrocampista extornerà in Italia in estate, per trasferirsi però a Milano, nuovamente alla corte di Antonio. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, tesoretto Zappa: c'è pure la Juve

Il giornalista si è soffermato sull'arrivo di Eriksen e il mancato acquisto di Vidal: "Eriksen è un giocatore diverso da Vidal. il cileno conosce già il calcio italiano e sa quello che gli chiede Conte, ma non è stato possibile prenderlo a gennaio ed arriverà a giugno".