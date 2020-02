SPAL JUVENTUS CONVOCATI SARRI PJANIC HIGUAIN / La Juventus domani pomeriggio sarà di scena a Ferrara per affrontare la Spal nel secondo dei tre anticipi del sabato. Problemi di formazione per Maurizio Sarri che dovrà rinunciare sia a Miralem Pjanic che a Gonzalo Higuain come confermato anche dall'elenco dei convocati diramato dallo stesso club bianconero sul proprio sito ufficiale.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Rugani, Coccolo, Wesley.

Centrocampisti: Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Peeters.

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, Olivieri.

