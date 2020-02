FIORENTINA MILAN PIOLI IBRAHIMOVIC PAQUETA / Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. Domani sera, alle ore 20.45, i rossoneri saranno di scena al 'Franchi' contro la Fiorentina con l'obiettivo di dare continuità al successo con il Torino. L'allenatore rossonero ha presentato la trasferta di FIrenze in conferenza stampa.

PARTITA - "Ci aspetta una sfida complicata e difficile contro una squadra che viene da una grandissima vittoria, noi stiamo bene e bisogna dimostrarlo".

ASTORI - "Davide è dentro di me, ho pensato che possa essere contento che io sia qui a Milano. Da questa situazione sono uscito migliore come persona e come uomo".

ASSENZE - "Hanno problemi Duarte, Biglia, Krunic e Kjaer. Gli altri stanno bene.

Noi abbiamo bisogno di migliorare la nostra classifica e abbiamo fretta di far ancora meglio".

FIORENTINA - "La nuova proprietà ha cambiato anche l’atteggiamento e ci troveremo un ambiente caldo".

SOCIETÀ SPACCATA - "Ci stiamo allenando bene e si respira aria positiva, noi pensiamo solo al presente".

IBRAHIMOVIC - "Ibra è un grande stimolo sempre. È un esempio per i tanti giovani... siamo la squadra con la percentuale peggiore di gol fatti, tiriamo tanto ma segniamo poco. Abbiamo un rapporto di rispetto, è un professionista. Lui dice sempre 'tu fai l'allenatore ed io il giocatore'. Un ottimo rapporto come con gli altri giocatori".

CONTINUITÀ - "Continuità? Mi fa piacere sapere che per la squadra sono un punto di riferimento. Si lavora per ottenere i risultati, poi chi dovrà decidere il mio futuro lo farà ma è presto. Restiamo concentrati sul presente. Bisogna vincere tantissime partite ma non so dove arriveremo, dobbiamo guardarci anche dietro, andando a mille all’ora. Siamo arrivati ad un livello alto giocando alla pari con Juve e Inter".

MUSACCHIO - "Non c'è nessun caso Musacchio, ha avvertito un indurimento... se si fosse rifiutato di entrare domani non sarebbe convocato. Domani ci sarà".

CALHANOGLU E KESSIE - "Calhanoglu sta bene ed è disponibile per giocare. Kessie è migliorato tanto ma dovrebbe avere una pulizia maggiore nelle giocate".

IBRA-PAQUETA - "Episodio non veritiero, ma è normale incitare il compagno durante la partita. Il gruppo è molto coeso".