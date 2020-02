CALCIOMERCATO MILAN ALLEGRI PSG JUVENTUS - Dopo l'addio alla Juventus, con cui è sotto contratto fino al giugno 2020, Massimiliano Allegri ha deciso di prendersi un anno sabbatico. Ma, come ribadito in diverse interviste, è pronto a tornare alla guida di una squadra.

Il suo nome è accostato con insistenza al Milan , si tratterebbe di un clamoroso ritorno, ma anche al. E ospite della radio francese 'RMC Sport', il livornese non ha mancato di sottolineare il lavoro fatto dall'uomo mercato dei parigini,. "Futuro? Vedremo, sono in vacanza adesso. Se una squadra mi chiamerà... Il Psg sta crescendo molto come club, Leonardo sta diventando un grande manager e c'è un allenatore (, ndr) che ha fatto benissimo ale altrettanto bene qui. Per il resto, vedremo cosa succederà a giugno, nella vita nulla è impossibile e non mi pongo limiti".