SPAL JUVENTUS CONFERENZA SARRI / Viglia di campionato per la Juventus in attesa dei big match contro il Lione in Champions League e con l'Inter domenica 1 marzo all'Allianz Stadium. La squadra di Maurizio Sarri sarà di scena nella trasferta contro il fanalino di coda Spal, con l'allenatore bianconero che deve rinunciare allo squalificato Bonucci oltre all'infortunato Pjanic. In forte dubbio anche Higuain, con Cristiano Ronaldo che rientrerà dal primo minuto al fianco di Dybala dopo il riposo concordato con Sarri nell'ultima gara con il Brescia. Il tecnico di Figline parla in conferenza stampa presentando l'anticipo contro la Spal, match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A.

CHIELLINI - "Se sarà ancora in campo? Non lo so ancora, sta abbastanza bene anche se gli manca l'ultimo passo. Valuteremo insieme dopo l'allenamento di oggi, ne parleremo con lui".

BUFFON - "Titolare domani? Parleremo dopo con Filippi e valuteremo solo per domani. Pensiamo solo alla gara con la Spal".

CARATTERISTICHE GIOCATORI - "Non ho cambiato idea rispetto a giugno, non sto stravolgendo nulla. Ma ci sono da tenere in considerazione cose diverse, bisogna fare in modo che i giocatori con caratteristiche individualiste rendano al meglio, cercando però di innescare una filosofia di gioco.

Ma bisogna adattarsi alle caratteristiche dei calciatori".

CUADRADO - "Sono contento, è migliorato tanto in fase difensiva e ora per necessità è tornato a fare l'esterno offensivo. L'ha fatto nel modo giusto, siamo contenti del suo rendimento".

KHEDIRA - "Anche lì dobbiamo valutare, è più indietro rispetto a Chiellini perché l'intervento è avvenuto successivamente. Vedremo se portarlo con noi o farlo lavorare per recuperarlo al meglio".

BERNARDESCHI - "Può giocare, valuteremo anche con lui. È stato sballottato in diverse posizioni del campo, senza Douglas Costa è chiaramente un'alternativa anche in avanti come esterno".

CONDIZIONE - "In questo momento della serie di partite non ci interessa nulla, ma la sensazione è che siamo in crescita. Diffidati? Penseremo soltanto alla gara di Ferrara".

MESE DECISIVO - "Ora pensiamo alla gara di Ferrara, sappiamo che è un periodo importante ma la filosofia deve essere quella di attaccare partita dopo partita senza pensare a un ciclo di gare. Dobbiamo pensare alla Spal e basta. Lazio favorita senza coppe? Sono pensieri sulla carta, poi bisogna vedere come va ogni partita".

SPAL - "Con Di Biagio hanno giocato una sola partita, quindi è difficile farsi un'idea. Qualcosa è cambiato a livello di modulo, non sarà facile. La Juve lo sa bene perché negli ultimi anni la gara di Ferrara è sempre stata complicata".

RITORNO 4-3-3 - "Mi adatto ai giocatori che ho a disposizione. In questo momento mettiamo un attaccante esterno e non un trequartista, ora Cuadrado ci dà più ampiezza. A livello difensivo non cambia molto".