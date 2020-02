Europa League, Roma-Gent 1-0: brilla solo Carles Perez

ROMA GENT EUROPA LEAGUE / La Roma torna a vincere dopo un mese d'astinenza, battendo 1-0 il Gent con una prestazione, però, in chiaroscuro. Buon approccio dei romanisti, che sbloccano la gara dopo 13 minuti grazie a una bella azione conclusa da Dzeko e Carles Perez, bravo a battere Kaminski e firmare la sua prima rete romanista nell'esordio da titolare. Nonostante la rete immediata, i capitolini non sono riusciti a indirizzare il match su binari favorevoli, e se non hanno incassato una rete è stato grazie alla mancanza di precisione dei belgi, che hanno fallito diverse opportunità per il pareggio.

La ripresa, dopo una conclusione disu assist dineutralizzata da, è andata avanti con un canovaccio simile:ha tra i piedi il miglior pallone per l'1-1, ma lo spreca calciando debolmente su Pau Lopez, mentre tra i giallorossi da segnalare ancora qualche spunto positivo di Carles Perez. La vittoria, alla fine, arriva ed avvicina il gruppo di Fonseca agli ottavi di Europa League, ma l'Olimpico non è soddisfatto e, al fischio finale, qualche fischio si sente.

Europa League, la cronaca di Roma-Gent 1-0