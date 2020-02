Barcellona, le scuse di Abidal a Messi: "Ho imparato molte cose"

BARCELLONA ABIDAL MESSI / Nel corso della presentazione di Martin Braithwaite, il segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal è tornato sul suo battibecco a distanza con Leo Messi. Il dirigente, dopo il durissimo sfogo dell'argentino, ha fatto un passo indietro: "Ho imparato molto in questi giorni.

Le questioni interne bisogna risolvere internamente e non attraverso i mezzi di comunicazione".

LEGGI ANCHE >>> Barcellona, che disastro: Messi attacca pubblicamente Abidal

Sulle difficoltà della rosa, ridotta all'osso e, di fatto, indebolita a gennaio, Abidal ha aggiunto: "Non possiamo controllare il fatto che calciatori come Alena vogliano essere ceduti in prestito, ma sono certo che abbiamo la rosa adatta per competere in Liga e Champions".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, asse col Barcellona | Nuovo obiettivo a centrocampo