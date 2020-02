Juventus, dalla Spagna: Higuain via, ma resta in Italia

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN - L'avventura bianconera di Gonzalo Higuain volge al termine. Nonostante un contratto in scadenza nel 2021, il centravanti argentino non rientra nei piani futuri della Juventus, che sta già pensando al suo erede da prendere nella prossima sessione estiva di calciomercato. Smentita l'ipotesi di un ritorno in patria per vestire la maglia del River Plate, per il 'Pipita' si stanno muovendo club di Premier League ma anche il Monaco.

Tuttavia non si può escludere del tutto che Higuain resti ancora in Italia per indossare la quarta casacca diversa in. Secondo il portale iberico 'Todo Fichajes', infatti, lasarebbe pronta a tornare alla carica per l'ex Napoli e Milan, corteggiato la scorsa estate quandosembrava dovesse lasciare la Capitale. Servirà però uno sforzo da parte dell'argentino, che dovrebbe decurtarsi l'ingaggio attualmente percepito alla

