CALCIOMERCATO INTER CASTAGNE ATALANTA NAPOLI / Timothy Castagne è uno dei pilastri dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini: il laterale belga, protagoniste delle ultime annati trionfati della squadra nerazzurra, si è concesso ai microfoni de 'La Dernière Heure' per parlare del suo futuro ed in particolare dell'interesse mostrato nelle ultime sessioni di mercato da Inter e Napoli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole riportate da 'voetbalnieuws.be': “Voglio concludere la stagione al massimo e poi dopo l’Europeo vedremo per il futuro.

Certo, se ci dovessimo qualificare di nuovo per la Champions League mi piacerebbe restare all’Atalanta ma vedremo. La Premier League mi ha sempre attirato ma quando chiamano club come Napoli e Inter… Quelle sono grandi squadre”.

