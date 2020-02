CALCIOMERCATO JUVENTUS PLUSVALENZE / Nella serata di ieri il Borussia Dortmund, prima di scendere in campo contro il PSG nell'ottavo di finale di Champions League, ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo dalla Juventus Emre Can: la cessione del centrocampista tedesco ha così permesso alla dirigenza bianconera di registare un'importante plusvalenza di 15 milioni di euro, al netto dei contributi di solidarietà ed oneri accessori.

Juventus, Emre Can e non solo: tesoretto per il mercato | Plusvalenze da record

Come riportato da 'Calcio&Finanza', quello di Emre Can è il quarto affare in uscita a titolo definitivo per la Juventus nella stagione 2019/20. Hanno infatti lasciato Torino in questa stagione anche Moise Kean (ceduto all’Everton), Joao Cancelo (Manchester City) e Leonardo Mancuso, attaccante classe 1992 trasferitosi all’Empoli. La cifra complessiva incassata da questi quattro affari è stata pari a 122 milioni di euro con le plusvalenze che hanno raggiunto quota 75,9 milioni. L’affare che ha fruttato di più è stata la cessione di Cancelo, con plusvalenza di 30,4 milioni nell’affare che ha poi portato il brasiliano Danilo in bianconero. Seguono la cessione di Kean all’Everton con 27 milioni di plusvalenza e quella di Emre Can al Borussia Dortmund con 15 milioni di plusvalenza.

