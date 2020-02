CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / L'Inter crede molto in Sebastiano Esposito. Il ragazzo prodigio del 2002 quest'anno ha ammaliato anche Conte, che lo ha bloccato nel recente calciomercato invernale: il tecnico gli ha infatti concesso 10 presenze totali, 3 delle quali in Champions League. Così, ormai da mesi, l'obiettivo del club è blindarlo con un contratto più lungo e più ricco rispetto a quello attuale, che ha scadenza a giugno 2022.

In tal senso, riporta il 'Corriere dello Sport', tra poco dovrebbe iniziare la trattativa per la nuova firma fino al 2024 o 2025. Considerando l'addio dia fine stagione, infine, i nerazzurri continuano a monitorare le situazioni di, profili molto graditi per la prossima stagione. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

