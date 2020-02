BARCELLONA BARTOMEU CASO I3 VENTURES / "Il Barcellona non ha mai assunto un servizio per screditare qualcuno". Bartomeu va all'attacco di chi ha sostiene che lui e il club blaugrana abbiano utilizzato l'accordo con l'agenzia 'I3 Ventures' per andare contro i suoi rivali, compresi i propri giocatori attraverso i social network: "Né un giocatore, né un ex giocatore, né alcun politico, manager, presidente o ex presidente. Questo è assolutamente falso - ha tuonato il numero uno del Barça - Ci difenderemo, ove necessario, con tutti i mezzi e di fronte a tutti coloro che ci accusano di fare queste pratiche.

Ripeto, è falso che il Barça, in ogni caso, abbia assunto qualcuno per screditare chicchessia".

LEGGI ANCHE ->>> Barcellona, Ufficiale: il club risponde alle accuse

Barcellona, 'caso' I3 Ventures: Bartomeu nega (quasi) tutto

“Sì, è vero che alla fine del 2017 il Barça ha assunto servizi di monitoraggio di diverse aree del club sui social network come molte, la stragrande maggioranza delle società esperte in questo settore - ha ammesso Bartomeu - Prima della conferma che uno degli account collegati a una delle società fornitrici che hanno formulato commenti inappropriati (soprattutto contro Pique e Leo Messi, ndr) in relazione alle persone legate alla nostra organizzazione, questa mattina abbiamo incaricato, personalmente, di risolvere il contratto con questa società.

“Se abbiamo commissionato il monitoraggio dei social network, la risposta è sì. Questo perché responsabilità del club sapere cosa sta succedendo e cosa viene detto in tutto il mondo, sempre per preservare il Barcellona. Alla domanda: se abbiamo chiesto di screditare le persone o le istituzioni attraverso i social network, la risposta è no e perseguiteremo tutti coloro che ci accusano di ciò. Ancora una volta, difenderemo laddove necessario come recentemente è successo, dato che non è la prima volta che qualcuno parla del Barça in questi termini", ha concluso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Barcellona, Messi può andar via gratis in estate: le ultime di CM.IT

Inter: Lautaro tra rinnovo, Real e Barcellona: ultime CM.IT