CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Mario Pasalic si sta confermando come uno dei pilastri dell'Atalanta di Gasperini.

Malgrado sia partito dalla panchina sabato contro la, il centrocampista croato è riuscito ad andare a segno dopo pochi secondi consegnando tre punti fondamentale alla 'Dea' per la corsa Champions.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, Pasalic incanta: messaggio ai tifosi e alle big italiane

Sette gol stagionali in 29 presenze complessive per Pasalic, che da giugno sarà interamente dell'Atalanta. Come conferma anche il 'Guardian', il club orobico riscatterà dal Chelsea il classe '95 per 15 milioni di euro. A titolo temporaneo nelle ultime due stagioni a Bergamo, il croato aveva indossato in prestito negli anni scorsi anche le maglie di Milan, Monaco, Spartak Mosca ed Elche. Solo una presenza invece con i 'Blues' di Londra, con cui ha un contratto in essere fino al 2022. Un lungo girovagare che sta per finire: Pasalic in estate diventerà a tutti gli effetti un calciatore dell'Atalanta.