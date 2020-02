MILAN TORINO GABBIA / Gettato nella mischia al termine del primo tempo dopo l’infortunio di Kjaer, il giovane Gabbia si è reso protagonista di un ottimo match. Il calciatore - intervenuto in zona mista - ha così commentato la vittoria del Milan contro il Torino e la sua prova al fianco di Romagnoli: “Sono molto contento per me e la squadra. Sono felice ma so che da domani devo continuare a lavorare come se non fosse successo nulla. Ho sempre visto San Siro come un sogno, un sogno che oggi si è realizzato.

Ho sempre lavorato duro durante la settimana per farmi trovare pronto. Ringrazio i miei compagni, che sono fondamentali per la mia crescita. Pioli? Prima di entrare mi ha spiegato i concetti di base e mi ha dato tranquillità. Il settore giovanile è stata un’ottima palestra, devo ringraziare i mister che mi hanno allenato ma bisogna stare calmi”.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Torino, l'emozione di Gabbia: dal sogno dell'esordio ad una dedica speciale