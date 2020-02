PAGELLE MILAN TORINO VOTI / Milan-Torino, match valevole per la 24esima giornata di Serie A, è decisa ancora da Rebic. Il croato sfrutta al massimo un assist di Castillejo, tra i migliori insieme a Bennacer. Male Ibrahimovic. Dei Granata non si salva praticamente nessuno. Ecco i voti:

MILAN

G.Donnarumma 6 - Mai impegnato veramente dal Toro, si sporca i guantoni solamente per una parata semplice su Belotti.

Calabria 5,5 - Nessun errore in fase difensiva ma in avanti fa spesso la scelta sbagliata, facendo arrabbiare San Siro.

Kjaer 6,5 - Tutti i palloni di testa sono suoi, Belotti non ne prende una, esce per un guaio muscolare. Dal 44' Gabbia - 6,5 - Entra a freddo dopo il rifiuto di Musacchio, quasi un'ora di ottimo livello, con chiusure puntuali.

Romagnoli 6,5 - Preciso sul numero 9 del Toro, merita gli applausi di San Siro dopo una spettacolare chiusura in scivolata.

Hernandez 6,5 - Solito treno sulla fascia, è una spina nel fianco per tutto il Torino

Castillejo 6,5 - Corre come un matto, è suo l'assist, di destro, con cui il Milan passa in vantaggio. Spreca un'occasione d'oro al 52'

Kessie 6 - Ci mette i muscoli, sradicando il pallone agli avversari, il modulo con due mediani lo sta aiutando a ritrovarsi.

Bennacer 7 - L'algerino non sbaglia un colpo, gioca a testa alta e recupera tantissimi palloni. L'unica pecca, il solito cartellino giallo, che riesce comunque a gestire bene durante il match

Rebic 7 - Momento magico per il croato che non smette di segnare. Esce tra gli applausi dopo un secondo tempo un po' in affanno. Dall'88' Leao - s.v.

Paqueta 5,5 - Meglio in fase di non possesso, ha il merito di dare il via all'azione del primo gol ma sbaglia spesso l'ultimo passaggio. Dal 68' Bonaventura - Si fa notare subito con un tiro da fuori che fa la barba al palo.

Ibrahimovic 5 - Ritmi bassi per lo svedese, spreca ad inizio ripresa non riuscendo nemmeno a centrare la porta. Una partita di riposo può anche starci. Con lui in campo il Milan comunque non sbaglia.

All.

Pioli 6 - Non cambia modulo nonostante l'assenza di Calhanoglu, il gol di Rebic gli dà ragione.

TORINO

Sirigu 6,5 - Non può nulla in occasione del gol di Rebic ma dice no con una bella parata a Paqueta

Bremer 6 - Puntuale in fase difensiva, si rende pericoloso anche in avanti, non ha colpe in occasione del gol subito.

Nkoulou 5,5 - Poco attento in occasione del gol di Rebic anche se le responsabilità maggiori non sono le sue

Lyanco 5 - Ha la colpa - grande - di perdersi Rebic. Un errore che decide il match. Dal 85' Aina s.v.

De Silvestri 5,5 - Spinge poco ma con Theo e Rebic, dalla sua parte, non era per nulla facile.

Rincon 5,5 - Perde il confronto a centrocampo con Kessie, risultando meno grintoso ed incisivo del solito.

Lukic 6 - Meglio del compagno di reparto, riesce a strappare la sufficienza con alcuni spunti interessanti.

Ansaldi 5,5 - Primo tempo anonimo dell'ex Inter, che cresce nella ripresa. Avrebbe potuto fare di più con un Milan che spingeva soprattutto dall'altra parte del campo

Edera 5 - Fatica in fase difensiva con Theo Hernandez, in avanti si vede davvero poco - Dal 63' Zaza 5 - Non riesce ad incidere minimamente dal suo ingresso in campo, perdendo tutti i confronti con i centrali del Milan.

Belotti 5 - Lotta come un leone, non riuscendo mai a rendersi pericolo. Si registra solamente un debole colpo di testa verso Donnarumma.

Berenguer 5,5 - Si fa soffiare il pallone in occasione del gol di Rebic, in avanti fa davvero poco - Dal 85' Millico s.v.

All. Longo 5,5 - Il suo Toro non tira mai in porta se non cambia passo potrebbe diventare una stagione complicata.

Fabbri 5,5 - Non è particolarmente impegnato, la partita a ritmi bassi lo aiuta ma prende alcune scelte discutibili che fanno arrabbiare entrambe le squadre.

TABELLINO

Milan-Torino 1-0

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paquetá; Ibrahimović. A disp.: Begović, A.Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Bonaventura, Brescianini, Saelemaekers, Maldini, Leão. All.: Pioli.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Edera, Belotti, Berenguer. A disp.: Rosati, Ujkani, Djidji, Aina, Singo, Adopo, Baselli, Meite, Zaza, Millico. All.: Longo.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

GOL: 24' Rebic (M)

AMMONIZIONI: 22' Bennacer(M), 34' Edera(T), 50' Castillejo(M), 60' Rincon(T), 73' Ansaldi

ESPULSIONI: -