Calciomercato Inter, dalla Spagna | Offerta clamorosa per Lautaro

CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Il Real Madridprova a insidiare l'odiato Barcellona nella corsa al cartellino di Lautaro Martinez. Il club presieduto da Florentino Perez 'sogna' Mbappe e Mane per rinforzare l'attacco, ma entrambi sono obiettivi difficili se non impossibili da raggiungere.

Ecco allora che, stando a 'Don Balon', sta prendendo quota il profilo dell'attaccante argentino che ha unada 111 milioni di euro.

Per il portale spagnolo le 'Merengues' sono disposte a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 65 milioni di euro più un big da tempo ai ferri corti con Zinedine Zidane: Gareth Bale. Ostacolo all'affare sarebbe soprattutto l'ingaggio del gallese, circa 15 milioni di euro che per l'Inter sarebbero sicuramente tanti considerato poi che a luglio il gallese spegnerà 31 candeline. Il Real potrebbe offrire in aggiunta pure James Rodriguez, un altro fuori dal progetto.

