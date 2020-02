MILAN TORINO PROBABILI FORMAZIONI / La 24a giornata di Serie A si chiude stasera con il match di 'San Siro' tra Milan e Torino. Vogliose di tornare a fare punti dopo le recenti sconfitte, entrambe le società giocheranno per obiettivi diversi: i rossoneri coltivano ancora speranze per la zona europea, mentre i granata sono scivolati nelle zone a rischio retrocessione. Il match, in diretta tv, sarà visibile sui canali di 'Sky Sport', mentre in live streaming sarà possibile vederlo su 'SkyGo' oppure su 'Now tv': clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Queste le probabili formazioni di Milan-Torino:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All.: Longo

