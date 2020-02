JUVENTUS BRESCIA SARRI GUARDIOLA / La Juventus continua a non convincere nonostante il 2-0 inflitto oggi al Brescia. Intervenuto a "Tutti Convocati" in onda su 'Radio 24', Ivan Zazzaroni ha commentato così il successo della squadra di Sarri: "Nessuno di noi dava Lazio o Inter vincenti per lo scudetto.

È la Juve che sta andando piano, la settimana scorsa 9 punti in meno rispetto lo scorso anno e anche oggi ha giochicchiato contro il pullman di. La Juve ha di più ma non lo sta sfruttando al meglio".

Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha poi escluso l'arrivo di Pep Guardiola: "Guardiola resta lì, non lascia la società in difficoltà, ha creato una squadra a sua immagine e somiglianza, al Manchester City non parlano inglese, parlano catalano".