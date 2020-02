JUVENTUS BRESCIA SARRI / Felice per la vittoria della Juventus contro il Brescia, Maurizio Sarri ha rilasciato alcune parole al fischio finale: "Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo iniziato bene e poi abbiamo avuto pazienza. Abbiamo preso tre pali, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Tridente atipico? Dybala aveva molta più liberta di movimento, Cuadrado si doveva adeguare alle posizioni di Dybala - le sue parole a 'Sky Sport' - Chiellini? Si è messo da solo, me lo sono ritrovato accanto pronto per rientrare (ride, ndr). Mi ha chiesto: 'mister, quanto manca?'. Ha fatto tanti sacrifici, inizia a stare meglio. Non mi ha messo pressione, me lo sono ritrovato accanto e mi ha chiesto quanto mancava. Il compito è difficile, abbiamo tantissimi giocatori forti ma sono tutti atipici, senza una specificità di ruolo ben definita. Cristiano è un centravanti che parte decentrato, abbiamo molte situazioni da sistemare. Cristiano era giusto riposasse, abbiamo parlato con lui e lo staff".

Sarri ha parlato anche dell'attacco bianconero: "In questo momento stiamo giocando di più con i tre davanti, Ramsey si sente più adatto a fare l'interno. Io non ho una preferenza ben distinta. Ramsey? Nelle ultime partite mi è sembrato in crescita, molto più inserito. La difficoltà di inserimento dei giocatori inglesi in Serie A è una difficoltà storica, un po' di fatica la fanno. Mi sembra che lui abbia scavallato la fase di difficoltà e abbia preso la strada per gare di alto livello".

Infine, il tecnico ha commentato la volata scudetto: "Possiamo migliorare in tutto, a livello difensivo abbiamo margini di miglioramento così come in quello offensivo. Sulle palle ferme abbiamo margini di miglioramento. Ha ragione Giorgio: dobbiamo concentrarci su di noi senza guardare le altre squadre. Pjanic? Non lo sappiamo in questo momento, è un acciacco all'adduttore e va valutato domattina".