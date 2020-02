PAGELLE E TABELLINO ATALANTA ROMA/Partita piacevole, con rapidi capovolgimenti di fronti. L’Atalanta ribalta il risultato. Dopo il gol di Dzeko in chiusura del primo tempo la Roma cala fisicamente sulla pressione degli uomini di Gasperini. I bergamaschi raggiungono il pareggio con Palomino, che riscatta l’errore sulla rete di Dzeko e vanno in vantaggio con un bel gol del neo entrato Pasalic. Errori dei singoli, Spinazzola prima e Bruno Peres poi, su entrambi i gol bergamaschi.

ATALANTA

Gollini 6 – Partita senza interventi di rilievo.

Toloi 6 – Nella ripresa prende campo e avanza molto in fase d’attacco. Sfrutta le insicurezze di Spinazzola.

Palomino 6,5 – Serata a due facce. Si impappina sul pallone nel retropassaggio di Hateboer: grave errore che manda Dzeko in porta. Si riscatta segnando la rete che ristabilisce la parità.

Djimsiti 6– Fatica su Kluivert, non riesce a prendergli le misure. Sponda vincente su calcio d’angolo per Palomino che gli dà nuova grinta.

Hateboer 5,5– C’è anche il suo zampino nel primo gol subito. Vuole forse servire Gollini o Palomino, ma sbaglia.

de Roon 6 – Fa il suo dovere come sempre. Pochi errori e tanta concentrazione.

Freuler 6,5 – Attento e deciso fa schermo davanti alla difesa. Solita spinta propositiva anche nelle ripartenze.

Gosens 6,5 – Tempestivo ordinato da una grande mano in copertura. Partecipa al giro palla offensivo.

Gomez 7 – Più arretrato o sotto porta riesce sempre a creare difficoltà ala difesa giallorossa. Il suo cambio di passo è decisivo, in volata verso la porta un attento Lopez gli nega il gol. Dal 86’ Muriel sv

Ilicic 6 – Non brilla ma rimane sempre in agguato dietro la difesa giallorossa. Meglio nel primo tempo, calo fisico nella ripresa. Dal 82’ Malinovsky sv

Zapata 6 – Tanti errori nel primo tempo. Ci mette molto ad ingranare, più incisivo nella ripresa. Si fa vedere dai compagni e fa salire la squadra. Dal 59’ Pasalic 7 – entra e il primo pallone che tocca lo mette in rete. Piazza un pallone a giro con disinvoltura.

All. Gasperini 7 – La squadra continua a conquistare punti importanti. Gioco veloce ma qualche disattenzione in difesa. Inserimento di Pasalic ancora vincente.

ROMA

Pau Lopez 6 – Grande reattività su Gomez nel primo tempo.

Non ha colpe sui gol presi.

Bruno Peres 5 – Con la testa fra le nuvole in pieno controllo del pallone serve erroneamente Gosens sul gol del raddoppio bergamasco.

Fazio 6 – Salva un gol di Gosens quasi sulla linea di porta. Positiva l’intesa con Smalling.

Smalling 6 – Lotta con Zapata e lo contiene. Dopo gli orrori visti contro il Bologna è quasi impeccabile.

Spinazzola 5 – Oggi poco concentrato. Errori in uscita, lento in copertura. Si dimentica Palomino sul pareggio.

Mancini 6 – Partita di grande sacrificio. Oggi torna in mezzo al campo per essere l’ombra di Gomez. Non sempre ci riesce e viene richiamato da Fonseca ma comunque limita i danni. Dal 67’ Veretout 5 – Non pervenuto.

Pellegrini 4,5 – Disattenzioni ed errori continui. Un fantasma senza rotta in mezzo al campo.

Perotti 5,5 – Evanescente. Qualche lancio alla ricerca della testa di Dzeko ma raramente è nel cuore della manovra. Poco ritmo e fiato. Dal 78’ Villar sv

Mkhitaryan 6 – Non si vede tanto ma fa il suo con grande ordine. Efficace principalmente in fase d’impostazione.

Kluivert 6 – Ispirato fin dai primi minuti. Si muove molto e tenta l’uno contro uno con Djimsiti. Prestazione positiva. Dal 61’ C. Perez 5 – Impatto non positivo. Fatica a tenere il passo.

Dzeko 6,5 – La carica dei centouno, con il gol realizzato questa sera. Sempre in pressione sui difensori bergamaschi quando ripartono da dietro sfrutta la disattenzione di Palomino e va in rete. Solito lottatore in nell’area avversaria.

All. Fonseca 5 – La squadra non sfrutta il vantaggio e gli errori dei singoli determinano il risultato negativo. Manca brillantezza e velocità nella manovra.

Arbitro Orsato 6 – Partita gestita senza troppe preoccupazioni.

TABELLINO

ATALANTA-ROMA:2-1

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler Gosens; Gomez 8 86' Muriel), Ilicic ( 83' Malinovsky); Zapata ( 59' Pasalic). A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Czyborra, Tameze, Castagne, Colley. All. Gasperini.

ROMA(4-2-3-1):Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancin ( 68' Veretout)i, Pellegrini; Perotti ( 78' Villar), Mkhitaryan, Kluivert ( 62' C. Perez); Dzeko. A disp.: Fuzato, Cardinali,Cetin, Ibanez, Santon, Juan Jesus, Kolarov, Kalinc, Under All. Fonseca.

Marcatori: 46’ Dzeko (R), 50’ Palomino (A), 60’ Pasalic (A)

Arbitro: Orsato sez. di Schio

Ammoniti: 10’ Mancini (R), 27’ Mkhitaryan (R), 55’ Gosens (A), 88’ Fazio (R), 92' Perez C. ( R), 93' P. Fonseca (R)

Espulsi: