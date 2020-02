INTER INFORTUNIO SENSI RECUPERO / Nuova tegola in casa Inter: il club nerazzurro ha comunicato nella giornata di ieri che il centrocampista ex Sassuolo si è fermato nuovamente a causa di un problema al piede sinistro, più precisamente lo scafoide, in seguito ad una botta rimediata nel match di Coppa Italia perso contro il Napoli mercoledì sera. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo stop previsto in questo caso è di 15/20 giorni, l'infortunio dunque costringerà Conte a fare a meno di lui contro la Lazio, la doppia sfida contro il Ludogorets, e quasi certamente la Juventus.

Una stagione davvero tormentata quella di Sensi che ad inizio stagione sembrava essere l'uomo in più della nuova Inter di Conte. Il calvario comincia il 6 ottobre al Meazza nel derby d'Italia a causa di un problema all’adduttore della coscia destra. Dopo diverse settimane un'altra ricaduta all’adduttore, prima dell'edema al polpaccio sinistro che lo tiene fuori contro l'Udinese. Ora il nuovo problema e l'Inter che inizia a riflettere per il futuro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Barcellona su Lautaro: Marotta pensa al clamoroso scambio

Calciomercato Inter, Lautaro tra Real, Barça e rinnovo: ultime CM.IT

Calciomercato Inter, City fuori dai giochi per Skriniar | Scambio dalla Spagna