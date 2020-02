CALCIOMERCATO MILA SUSO SIVIGLIA / Lunga intervista rilasciata da Suso a 'Diario de Sevilla'. L'esterno spagnolo ha momentaneamente chiuso l'avventura con la maglia del Milan, sposando per un anno e mezzo il progetto Siviglia. Il calciatore, infatti, si è trasferito in Andalusia solamente in prestito con diritto di riscatto.

Le idee del calciatore ex Liverpool però sono molto chiare: "Ho firmato per un anno e mezzo - prosegue Suso - ma la mia intenzione è di restare anche oltre la scadenza dell'accordo. Voglio restare al Siviglia - ammette Suso - Non dipende solo da m ma da altre cose e soprattutto dai due club. Sono arrivato qui con tanta voglia di fare bene e di migliorare. Ho parlato un paio di volte con Monchi.

Quando il Milan ad inizio anno ha giocato due partite senza di me e ha vinto, ho capito che era arrivato il momento di cambiare squadra".

Suso: "Addio Milan? Ecco quando mi è stato chiaro"

Suso torna sull'addio al Milan. Nessun rimpianto ma tanta voglia di vivere una nuova esperienza: "Non ho avuto nessun problema con mister Pioli - ammette il calciatore spagnolo - Ci siamo parlati sempre in modo chiaro. Auguro al Milan, all'allenatore e ai miei ex compagni il meglio. Ho visto il derby, hanno giocato bene... Al Milan sono stati cinque anni complicati, difficili da capire per chi è all'esterno perché ci sono stati cambi di proprietà e anche di allenatori. Ho sempre fatto la mia parte, sono cambiati gli allenatori, giocatori ma io sono stato sempre un giocatore importante".

