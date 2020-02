Calciomercato Inter e Juve, Braida: "Futuro Messi? Nulla è scontato"

CALCIOMERCATO BRAIDA JUVENTUS INTER MESSI / Ariedo Braida è tornato a parlare della possibilità di vedere Lionel Messi in Italia.

L'attaccante argentino negli ultimi giorni è stato accostato sia allache all'

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

L'idea nasce soprattutto dal fatto che Messi da giugno potrebbe lasciare il Barcellona gratis, come spiegato dalla nostra redazione: "Lionel è un vero fenomeno, quando c'è lui di mezzo nulla è scontato, poi si sa nel calcio c'è sempre una possibilità, però credo che lui si voglia fermare a Barcellona - ammette l'ex dirigente di Milan ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' - Non lo vedo fuori da Barcellona, conoscendo anche i suoi amici ed il suo entourage credo che lì si trovi talmente bene che difficilmente si muoverà".

LEGGI ANCHE >> VIDEO CM.IT - Inter e Juventus, piano Messi! Accordo per Ziyech

CLAUSOLA - "Non la conosco, però sono certo che quella clausola avrà dei vincoli. Ha un ingaggio incredibile, ma se dovesse lasciare i blaugrana ed accasarsi altrove chi lo riuscirà a prendere comunque farebbe un investimento che potrebbe essere ripagato con altri introiti. Se dovesse arrivare in Italia, poi, sarebbe un valore aggiunto per il nostro campionato. A Barcellona ad esempio vengono da tutte le parti del mondo a vederlo. Rappresenta il calcio, il Barca ha una grande immagine proprio grazie a Messi per quello che rappresenta Messi nel calcio".

Dal Milan a Fabian Ruiz: parla Braida

Chi potrebbe fare il percorso inverso sull'asse Italia-Spagna è, invece, Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, protagonista ieri a San Siro con il gol decisivo all'Inter, è finito nel mirino del Barcellona ma non solo: "Piace sicuramente - prosegue Braida - Potrebbe essere un giocatore di interesse, però poi le cose nel calcio cambiano, quello che si pensava l'anno scorso potrebbero non valere oggi. Il calcio non è statico".

Secca smentita, infine, su un possibile ritorno al Milan: "Non sapevo che mi cercassero", ha affermato Braida.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Sarri: "Bloccato Inzaghi"

Calciomercato Inter, Viviano in attesa: le ultime CM.IT