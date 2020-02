CALCIOMERCATO JUVENTUS SIMONE INZAGHI / Maurizio Pistocchi sgancia la bomba: "Secondo fonti autorevoli, vicine alla società bianconera, la Juventus avrebbe bloccato Simone Inzaghi per la prossima stagione". Scrive così il noto giornalistica sul proprio profilo Twitter.

Non certo un nome nuovo per la panchina bianconera, il profilo di Inzaghi viene accostato al club torinese ormai da tempo ma la prossima estate potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto. Pistocchi ha davvero pochi dubbi, la panchina di Maurizio Sarri è a forte rischio e la pista Simone Inzaghi è certamente più percorribile di quella che porta a Pep Guardiola.

Juventus, torna di moda il nome di Inzaghi

Come detto il nome di Simone Inzaghi è sul taccuino della Juventus davvero da diverso tempo. La crescita del tecnico, mostrata in questa stagione, è sotto gli occhi di tutti. Con la sua Lazio si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria: i biancocelesti dopo anni sono tornati a lottare per lo Scudetto e dopo 23 giornate sono ad un solo punto dall'accoppiata di testa Inter e Juventus. La rosa a disposizione non è certo paragonabile a quella nerazzurra ma soprattutto a quella bianconera. Grande merito di questa cavalcata va attribuita ad Inzaghi, che pare dunque aver convinto la Juventus. Certamente il doppio 3-1 inflitto alla squadra di Sarri, in campionato e in Supercoppa italiana, potrebbe aver avuto il suo peso.

