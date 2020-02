Calciomercato Juventus, Allegri verso il Psg: l'indizio

CALCIOMERCATO JUVE PSG / Terminato l'anno sabbatico, Massimiliano Allegri dovrebbe tornare in panchina per guidare un club inglese o il Psg. Secondo 'Le10Sport', il condottiero toscano resta infatti la prima scelta della società francese grazie alla stima del ds Leonardo. Tuchel non convince anche per il rapporto con alcuni senatori e uno come Allegri sarebbe l'ideale per gestire lo spogliato della squadra di Mbappé. Non solo panchina, secondo alcune indiscrezioni parigine l'ex bianconero vorrebbe portare con sé anche Pjanic.

Il centrocampista bosniaco è da tempo sul calciomercato ed è considerato una possibile pedina per intavolare operazioni con i parigini.

