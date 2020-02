CALCIOMERCATO INTER PADELLI VIVIANO / L'Inter ha perso l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Napoli ma la dirigenza nerazzurra può sorridere viste le buone risposte fornite da Daniele Padelli: una prestazione non di certo indimenticabile e ricca di grandi interventi, ma decisamente migliore di quella fornita nel derby contro il Milan.

Solo un'uscita a vuoto in cui il portiere nerazzurro travolge: non ci saranno altri scivoloni, sul gol preso danon ha colpe. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, riscatto Padelli: Viviano resta in stand-by

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', dopo l'esame superato da Padelli ieri sera, l'Inter è chiamata a prendere una decisione definitiva su Emiliano Viviano. L'ex portiere dello Sporting CP è in stand-by, oggi potrebbero arrivare importanti novità mentre continuano gli allenamenti con la Pro Sesto, formazione di Serie D. Prima del fischio d'inizio di Inter-Napoli, Marotta si era espresso così: ''Non vogliamo lasciare nulla di intentato. Davanti a un’indisponibilità di Handanovic abbiamo valutato uno scenario alternativo. Abbiamo contattato Viviano spiegandogli chiaramente le esigenze. Valuteremo nei prossimi giorni, ma serviva una visita di idoneità preventiva''.

