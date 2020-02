INTER NAPOLI OSPINA / Gattuso ha puntato ancora una volta su Ospina per difendere i pali del Napoli. L'estremo difensore sudamericano ha mantenuto la porta inviolata: "Sappiamo che oggi era una partita importantissima per noi - ammette il calciatore al termine del match di Coppa Italia contro l'Inter ai microfoni di 'Rai Sport' - Complimenti alla squadra perché siamo stati compatti, era difficile dopo il ko contro il Lecce. Bisognava abbassare la testa e affrontarla nel migliore dei modi. Gattuso? Ci ha detto che dobbiamo continuare come stasera. Finale? E' ancora tutto aperto, conosciamo la qualità dell'Inter".

ALTI E BASSI - "In campionato bisognerebbe giocare come in Coppa, abbiamo la qualità per farlo.

Problema di concentrazione? Anche in campionato abbiamo degli obiettivi e ci vuole più responsabilità nello scendere in campo.? C'è una grande sana competizione. Decide il mister, io conosco le sue qualità".

ZONA MISTA - Ospina è intervenuto anche in zona mista, dove era presente l'inviato di Calciomercato.it: "Stasera abbiamo fatto benissimo, dobbiamo continuare su questa strada. La qualificazione è ancora aperta, anche al ritorno sarà difficile e dobbiamo prepararla bene - le parole del portiere azzurro - Abbiamo degli obiettivi e tante partite ancora per fare bene. Ci sono tanti punti in palio in campionato e vogliamo arrivare il più in alto possibile. Bel gioco o risultati? Facciamo in campo quello che ci chiede il mister e ci stiamo impegnando per farlo al meglio. Certamente, con i risultati si lavora meglio e con più serenità".

Giorgio Musso