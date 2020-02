Calciomercato Juventus, futuro Sarri: il messaggio del tecnico

CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI ALLEGRI GUARDIOLA / Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Milan ha preso la parola in conferenza stampa il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, che ha respinto anche le voci relative al mercato con i fantasmi di Allegri e Guardiola: "Se non volevo essere sotto esame facevo la domanda alle poste. Questo lavoro è fatto così, soprattutto alla Juventus: è tutto nella normalità.

All'interno la valutazione è che siamo in linea con quanto ci eravamo detti: siamo in lotta in tutte le competizione, siamo in linea con gli obiettivi iniziali. Poi veniamo da una brutta partita che all'estero ha ripercussioni molte più ampie rispetto all'esterno".

