CALCIOMERCATO MILAN AGENTE MARCELINO ESCLUSIVO BOTAS - È di questa mattina la notizia del forte interesse del Milan per Marcelino Garcia Toral in vista della prossima stagione. In Spagna, il 'Mundo Deportivo' si è spinto oltre parlando addirittura di accordo già raggiunto tra le parti dopo un contatto con l'uomo mercato rossonero, Paolo Maldini.

A questo riguardo è intervenuto a Calciomercato.it l'Avvocato Eugenio, che rappresenta proprio l'ex tecnico del: "In risposta alla notizia apparsa su un giornale di Barcellona, in cui si afferma che Marcelino allenerà la prossima stagione il Milan, dobbiamo dire che Marcelino non ha mai incontrato Paolo Maldini e non ha ricevuto, ad oggi, nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. Pertanto, le informazioni non sono corrette e non si adattano alla realtà attuale. È chiaro che Marcelino vuole allenare una grande squadra europea la prossima stagione e il Milan è una delle più importanti per la sua storia". Parole che fanno chiarezza dopo la ridda di voci che si è scatenata nelle scorse ore sul futuro della panchina rossonera, attualmente occupata da Stefano

