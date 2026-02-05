Atalanta
Il rinnovo non arriva, sarà cessione per due rossoneri a fine campionato

Foto dell'autore

Niente rinnovo in casa Milan per due calciatori che rischiano di salutare la squadra alla fine della stagione in corso.

Il Milan sta facendo le sue valutazioni in vista della prossima stagione con i rossoneri che, prossimi dal riconquistare l’accesso in Champions League, stanno cercando di capire quali siano i calciatori sui quali puntare ancora e quali no.

Massimiliano Allegri
Milan pronto a due cessioni in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it

Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek hanno il contratto in scadenza nel giugno del 2027 e, al momento, non c’è sentore di rinnovo del contratto. Il difensore piace molto a Massimiliano Allegri e, intorno ad ottobre ci furono dei contatti per cercare di arrivare ad un accordo e proseguire insieme. Il centrocampista rischia fortemente di salutare a fine campionato non essendoci le basi per prolungare con il club al momento.

La sensazione è che se c’è uno dei due che ha speranze di restare a disposizione di Allegri, questo sia Tomori. Il difensore inglese è tornato ad offrire prestazioni affidabili al centro della difesa e potrebbe decidere di rimanere, anche andando in scadenza tra poco più di un anno.

La società, però, non vorrebbe perdere l’occasione di monetizzare dalle partenze dei calciatori e, per questo motivo, potrebbe spingere per l’addio dei calciatori che si trovano con un solo anno di contratto.

