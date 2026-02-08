Il Milan fa sul serio, affare fatto: firma fino al 2031

Proseguono le grandi manovre di mercato in casa Milan: arriva un’altra splendida notizia per l’allenatore Max Allegri.
Milan letteralmente scatenato tra campo e calciomercato. Dopo aver travolto il Bologna col punteggio di 3-0 e consolidato il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, il club rossonero fa la voce grossa anche fuori dal campo e continua a lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri in vista del futuro.
Tra le più grandi sorprese della stagione del Diavolo spicca, senza ombra di dubbio, Davide Bartesaghi, laterale mancino classe 2005. Il ragazzo originario di Erba ha inanellato una serie di prestazioni mostruose e oggi è lui il titolare della fascia sinistra, davanti a Estupinan. Il Milan crede fortemente nel 20enne e – secondo quanto riportato dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’ – avrebbe raggiunto l’accordo definitivo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2031 con stipendio triplicato (2 milioni di euro a stagione).
L’Arsenal, dunque, è avvisato: i Gunners avevano effettuato recentemente un sondaggio per Bartesaghi che, però, indosserà la casacca del Milan ancora a lungo. Un colpo di mercato importantissimo per i rossoneri in ottica futura.