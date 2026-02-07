Il centrocampista tedesco ha già annunciato che lascerà il Bayern a fine stagione, quando scadrà il contratto

Goretzka è uno dei prossimi parametri zero che più ingolosisce i grandi club. Anche quelli turchi, visto che negli ultimi giorni dello scorso mercato di gennaio ci ha provato anche il Fenerbahce oltre che l’Atletico Madrid. Poi il tedesco, di concerto col Bayern, ha deciso di terminare la stagione in Baviera, l’ultima con il club teutonico.

In Germania sostengono che il Fenerbahce abbia intenzione di riprovarci, stavolta per ingaggiarlo a costo zero. E i gialloblù hanno argomenti, cioè tanti soldi, per far vacillare il classe ’95, nei radar della Premier come di Barcellona e Milan.

Secondo ‘Fussballdaten’, nella corsa a Goretzka va inserita anche la Juventus. “Sta monitorando la situazione”, scrive il sito tedesco circa la posizione dei bianconeri. Il centrocampista di Bochum è già stato proposto mesi fa a Comolli e soci, ma allora i discorsi non furono approfonditi.

Certo, l’occasione Goretzka a zero è piuttosto ghiotta. Per la Juve, così come per il Milan ed eventualmente l’Inter, sarà determinante la questione economica. In parole povere, le richieste del calciatore e del suo entourage, lo stesso di Ademola Lookman appena trasferitosi all’Atletico Madrid, non a caso la squadra che è stata vicinissima a prenderlo nel mercato di gennaio.