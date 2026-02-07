Atalanta
Allegri è un pericolo per Juve e Inter: se lo riprende a zero

Il tecnico ora al Milan è un suo estimatore

Attenzione ad Allegri. Dovesse muoversi in prima persona per il giocatore, ecco che la Juve rischierebbe seriamente di perderlo. Peggio ancora, di perderlo a zero.

La Juve, ma anche l’Inter. Già, perché nelle scorse ore ha trovato conferma la notizia secondo cui pure i nerazzurri sono interessati a Weston McKennie. Il texano è uno dei fedelissimi, uno dei pupilli di Luciano Spalletti, ma è soprattutto ancora in scadenza contrattuale. Oggi sarebbe libero di accordarsi e firmare con un’altra squadra, di andarsene a costo zero.

Proprio Spalletti è in pressing sul club affinché venga raggiunta questa benedetta intesa con l’entourage (e il papà) del tuttocampista statunitense, che vorrebbe un aumento sostanzioso del suo attuale ingaggio, che è di circa 2,5 milioni di euro netti.

La ‘mossa’ di Allegri per McKennie-Milan

L’opportunità di avere McKennie gratis, perlomeno il cartellino, ingolosisce anche altri club, inglesi e americani, e potrebbe stuzzicare pure il Milan. Max Allegri, del resto, è un estimatore del 27enne. Ne apprezza, come Spalletti e altri, la sua grande duttilità.

Una telefonata di Allegri, o comunque un suo ‘intervento’ diretto potrebbe avvantaggiare il ‘Diavolo’ in una eventuale corsa all’ingaggio del 27enne di Little Elm.

