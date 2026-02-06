Davide Bartesaghi è vicino al rinnovo del contratto con il Milan. Il terzino firmerà fino al 2031 con la squadra rossonera con un importante aumento di ingaggio.

Conquistato il posto da titolare dopo poche settimane dall’inizio del campionato di Serie A, il laterale ha avuto subito la fiducia di compagni e staff tecnico che lo considerano a tutti gli effetti uno dei punti fermi della squadra.

Il terzino, destinato presto anche a conquistare un posto nella nazionale maggiore di Gennaro Gattuso, secondo quanto affermato da Nicolò Schira su X, dovrebbe firmare il rinnovo fino al giugno del 2031 con i rossoneri. Un importante mossa da parte dei rossoneri che hanno deciso di blindare il proprio laterale che ha già un contratto in essere fino al giugno del 2030.

Nelle prossime settimane verrà discusso anche il rinnovo di Fikayo Tomori, centrale inglese che vedrà terminare il proprio accordo nel giugno del 2027.