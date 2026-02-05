Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Bologna lo vuole in prestito per la prossima stagione, colpo dal Milan

Foto dell'autore

Reduci dalla partita di campionato di martedì scorso con la vittoria dei rossoneri, Bologna e Milan potrebbero trovarsi a chiudere un altro affare di mercato durante la prossima estate.

Marco Di Vaio
Operazione di mercato tra Milan e Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Le due squadre sono in ottimi rapporti da diverso tempo, andando a chiudere molti affari nel corso degli ultimi anni. L’ultima idea deriva dal calciomercato invernale con il Bologna pronto a chiedere in prestito un nuovo gioiello del Milan.

Nel mirino della dirigenza del Bologna sarebbe finito Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo che il Milan ha rilevato dal Verona, lasciandolo in prestito al Catanzaro dove ha vissuto la prima parte di stagione mettendo a segno sei reti. Firmato un contratto fino al 2030 con la squadra rossonera, il calciatore potrebbe far fatica durante la prossima stagione a trovare spazio agli ordini di Allegri.

L’idea del Bologna è quella di prendere il giocatore in prestito, inserendo una possibilità di riscatto e un controriscatto a favore del Milan per tutelare anche i rossoneri che vedrebbero così all’opera il giocatore nella massima serie.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie