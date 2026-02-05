Il Bologna lo vuole in prestito per la prossima stagione, colpo dal Milan

Reduci dalla partita di campionato di martedì scorso con la vittoria dei rossoneri, Bologna e Milan potrebbero trovarsi a chiudere un altro affare di mercato durante la prossima estate.

Le due squadre sono in ottimi rapporti da diverso tempo, andando a chiudere molti affari nel corso degli ultimi anni. L’ultima idea deriva dal calciomercato invernale con il Bologna pronto a chiedere in prestito un nuovo gioiello del Milan.

Nel mirino della dirigenza del Bologna sarebbe finito Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo che il Milan ha rilevato dal Verona, lasciandolo in prestito al Catanzaro dove ha vissuto la prima parte di stagione mettendo a segno sei reti. Firmato un contratto fino al 2030 con la squadra rossonera, il calciatore potrebbe far fatica durante la prossima stagione a trovare spazio agli ordini di Allegri.

L’idea del Bologna è quella di prendere il giocatore in prestito, inserendo una possibilità di riscatto e un controriscatto a favore del Milan per tutelare anche i rossoneri che vedrebbero così all’opera il giocatore nella massima serie.