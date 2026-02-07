Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan anticipa tutti, accordo totale: firma per 10 milioni

Foto dell'autore

Il Milan guarda al futuro ed è pronto a mettere a segno un colpo davvero importante: spuntano le cifre dell’affare. 

Dopo l’acquisto di Niclas Füllkrug, il Milan ha provato fino alla fine a prendere un altro attaccante a gennaio, ma alla fine l’affare col Crystal Palace per Mateta è saltato. Attaccante, però, che quasi sicuramente arriverà in estate perché Max Allegri ha chiesto alla dirigenza uno nuovo innesto nel reparto offensivo per essere competitivi su più fronti.

Kostic con la sciarpa del Partizan Belgrado
Kostic (Instagram) – Calciomercato.it

E il profilo ideale è già stato individuato: si tratta di Andrej Kostic, centravanti del Partizan e della nazionale montenegrina classe 2007. Con l’entourage del calciatore è già stato raggiunto un accordo totale e ora resta da convincere soltanto il club di Belgrado: la valutazione di Kostic si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che non spaventa assolutamente il Diavolo vista l’età (19 anni) e il valore del calciatore.

/7
57

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

7 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 40%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Il Milan, dunque, prenota il colpo Kostic, che era finito intanto nel mirino di altri club europei. Tutto inutile perché l’attaccante classe 2007 vestirà quasi sicuramente la casacca rossonera nella prossima stagione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie