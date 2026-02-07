Il Milan anticipa tutti, accordo totale: firma per 10 milioni

Il Milan guarda al futuro ed è pronto a mettere a segno un colpo davvero importante: spuntano le cifre dell’affare.

Dopo l’acquisto di Niclas Füllkrug, il Milan ha provato fino alla fine a prendere un altro attaccante a gennaio, ma alla fine l’affare col Crystal Palace per Mateta è saltato. Attaccante, però, che quasi sicuramente arriverà in estate perché Max Allegri ha chiesto alla dirigenza uno nuovo innesto nel reparto offensivo per essere competitivi su più fronti.

E il profilo ideale è già stato individuato: si tratta di Andrej Kostic, centravanti del Partizan e della nazionale montenegrina classe 2007. Con l’entourage del calciatore è già stato raggiunto un accordo totale e ora resta da convincere soltanto il club di Belgrado: la valutazione di Kostic si aggira intorno ai 10 milioni di euro, cifra che non spaventa assolutamente il Diavolo vista l’età (19 anni) e il valore del calciatore.

Il Milan, dunque, prenota il colpo Kostic, che era finito intanto nel mirino di altri club europei. Tutto inutile perché l’attaccante classe 2007 vestirà quasi sicuramente la casacca rossonera nella prossima stagione.