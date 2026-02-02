Atalanta
Mateta-Milan, ribaltone improvviso: cosa cambia per la Juve

Foto dell'autore

Clamorosa svolta nell’affare tra Milan e Crystal Palace per Mateta: cambia tutto anche per la Juventus, tutti i dettagli. 

Ora non ci sono più dubbi: Jean-Philippe Mateta non indosserà la maglia del Milan. Lo riferisce in questi minuti la redazione di ‘Sky Sport’, secondo cui la società rossonera avrebbe ormai deciso di non procedere con l’acquisto dell’attaccante francese classe ’97 del Crystal Palace dopo gli ultimi controlli.

Mateta, le ultime sul futuro alla Juventus
Mateta (Ansa) – Calciomercato.it

Il Milan aveva aggiunto nei giorni scorsi un accordo verbale col calciatore e con il club di Londra, ma la trattativa è saltata definitivamente. Resta da capire quale sarà ora la mossa della Juventus che, a sorpresa, potrebbe nuovamente inserirsi nella corsa al 28enne originario di Sevran.

Mancano circa quattro ore alla chiusura del mercato invernale (20:00 di questa sera) e la telenovela Mateta rischia di arricchirsi di una nuova clamorosa puntata: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

