Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibile

Foto dell'autore

Voti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Gara dalle mille emozioni: Kalulu salva Spalletti al 96′

La Juventus si salva al 6’ di recupero grazie a Kalulu, rimontando due gol di svantaggio alla Lazio nel posticipo dell’Allianz Stadium.

Juventus-Lazio, Yildiz in azione
Kenan Yldiz in azione (Ansa) – Calciomercato.it

Il sempreverde Pedro (che approfitta della leggerezza di Locatelli) e il frizzante Isaksen gelano il popolo bianconero pre e post intervallo, con la ‘Vecchia Signora’ che sembrava a quel punto al tappeto. Il mai domo McKennie dà però la scossa alla squadra di Spalletti, che viene più volte fermata dalle parate di Provedel. 

La Juve non si arrende e all’ultimo respiro trova l’incornata vincente di Kalulu, ancora una volta tra i migliori. I bianconeri frenano per la zona Champions, ma alla fine portano a casa un punto prezioso in vista del Derby d’Italia di sabato contro l’Inter.

Voti, Top e Flop di Juve-Lazio: Pedro sempreverde, McKennie dà la scossa

JUVENTUS

TOP: McKennie 7 – Macina chilometri, spesso è l’uomo più avanzato della ‘Vecchia Signora’. Detta il passaggio infilandosi tra le maglie della difesa ospite, come in occasione del primo gol bianconero che riaccende il popolo dell’Allianz Stadium. L’uomo in più di Spalletti.

FLOP: Locatelli 4,5 – Come al solito gestisce le operazioni in mediana e dà equilibrio alla squadra. Nel recupero del primo tempo la combina però grossa: gigioneggia troppo in una zona bollente del campo, perdendo palla nel contrasto su Maldini che innesca Pedro per il vantaggio laziale. Stavolta tradisce, leggerezza da matita blu.

Di Gregorio 5,5

Kalulu 7

Bremer 5,5

Koopmeiners 5,5 (77′ Kelly 6)

Cabal 5,5 (46′ Zhegrova 6,5)

Locatelli 4,5 (84′ Miretti SV)

Thuram 5,5

Cambiaso 5 (77′ Boga 6,5)

McKennie 7 (84′ Openda SV)

Yildiz 6

David 5

All. Spalletti 5,5

LAZIO

TOP: Isaksen 7,5 – Pedro apre le danze, mentre lo svedese dopo una manciata di minuti post intervallo si beve Cambiaso e fa secco Di Gregorio con un potente destro sotto la traversa. Pimpante e pericoloso, fa male alla difesa bianconera quando la Lazio riparte. Imprendibile.

FLOP: Dele Bashiru 5 – La Lazio perde qualità in mediana con l’ingresso in campo del nigeriano. Cicca clamorosamente da due passi il pallone del 3-0, che avrebbe messo in ghiaccio la contesa per la formazione di Sarri. 

Provedel 7

Marusic 6

Gila 5,5 (77′ Romagnoli 5)

Provstgaard 6 (83′ Patric SV)

Tavares 6

Taylor 6

Cataldi 6,5

Basic 6 (46′ Dele Bashiru 5)

Isaksen 7,5 (65′ Cancellieri 5,5)

Maldini 6,5

Pedro 7 (65′ Noslin 5)

All. Sarri 6,5

ARBITRO: Guida 5

Serie A, il tabellino di Juventus-Lazio: Kalulu salva Spalletti

L’uno-due di Pedro e Isaksen lancia la Lazio, con la Juve che non riesce a trovare lo spunto decisivo nell’area biancoceleste. McKennie – sempre più imprescindibile per Spalletti – suona la carica, mentre l’altro stakanovista Kalulu beffa l’ex Sarri al fotofinish. Spalletti tira un (mezzo) sospiro di sollievo, con la Juventus che paga però gli errori dei singoli: Locatelli e Cambiaso nello specifico.

Pedro, autore del gol dle vantaggio
Pedro e Bremer (Ansa) – Calciomercato.it

JUVENTUS-LAZIO 2-2
46′ Pedro (L); 48′ Isaksen (L); 59′ McKennie (J); 96′ Kalulu (J)

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (77′ Kelly), Cabal (46′ Zhegrova); Locatelli (84′ Miretti), Thuram; Cambiaso (77′ Boga), McKennie (84′ Openda), Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Holm, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (77′ Romagnoli), Provstgaard (83′ Patric), Tavares; Taylor, Cataldi, Basic (46′ Dele Bashiru); Isaksen (65′ Cancellieri), Maldini, Pedro (65′ Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri

/7
230

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 14%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Arbitro: Guida (Sez. Torre Annunziata)
VAR: Mazzoleni
Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L)
Espulsi: –
Note: recupero 2′ e 8′; presenti 41.405 spettatori per il match dell’Allianz Stadium di Torino

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie