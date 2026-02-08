PAGELLE e TABELLINO Juventus-Lazio 2-2: Locatelli tradisce, Isaksen imprendibile

Voti, top e flop della sfida dell’Allianz Stadium, valevole per la 24° giornata del campionato di Serie A. Gara dalle mille emozioni: Kalulu salva Spalletti al 96′
La Juventus si salva al 6’ di recupero grazie a Kalulu, rimontando due gol di svantaggio alla Lazio nel posticipo dell’Allianz Stadium.
Il sempreverde Pedro (che approfitta della leggerezza di Locatelli) e il frizzante Isaksen gelano il popolo bianconero pre e post intervallo, con la ‘Vecchia Signora’ che sembrava a quel punto al tappeto. Il mai domo McKennie dà però la scossa alla squadra di Spalletti, che viene più volte fermata dalle parate di Provedel.
La Juve non si arrende e all’ultimo respiro trova l’incornata vincente di Kalulu, ancora una volta tra i migliori. I bianconeri frenano per la zona Champions, ma alla fine portano a casa un punto prezioso in vista del Derby d’Italia di sabato contro l’Inter.
Voti, Top e Flop di Juve-Lazio: Pedro sempreverde, McKennie dà la scossa
JUVENTUS
TOP: McKennie 7 – Macina chilometri, spesso è l’uomo più avanzato della ‘Vecchia Signora’. Detta il passaggio infilandosi tra le maglie della difesa ospite, come in occasione del primo gol bianconero che riaccende il popolo dell’Allianz Stadium. L’uomo in più di Spalletti.
FLOP: Locatelli 4,5 – Come al solito gestisce le operazioni in mediana e dà equilibrio alla squadra. Nel recupero del primo tempo la combina però grossa: gigioneggia troppo in una zona bollente del campo, perdendo palla nel contrasto su Maldini che innesca Pedro per il vantaggio laziale. Stavolta tradisce, leggerezza da matita blu.
Di Gregorio 5,5
Kalulu 7
Bremer 5,5
Koopmeiners 5,5 (77′ Kelly 6)
Cabal 5,5 (46′ Zhegrova 6,5)
Locatelli 4,5 (84′ Miretti SV)
Thuram 5,5
Cambiaso 5 (77′ Boga 6,5)
McKennie 7 (84′ Openda SV)
Yildiz 6
David 5
All. Spalletti 5,5
LAZIO
TOP: Isaksen 7,5 – Pedro apre le danze, mentre lo svedese dopo una manciata di minuti post intervallo si beve Cambiaso e fa secco Di Gregorio con un potente destro sotto la traversa. Pimpante e pericoloso, fa male alla difesa bianconera quando la Lazio riparte. Imprendibile.
FLOP: Dele Bashiru 5 – La Lazio perde qualità in mediana con l’ingresso in campo del nigeriano. Cicca clamorosamente da due passi il pallone del 3-0, che avrebbe messo in ghiaccio la contesa per la formazione di Sarri.
Provedel 7
Marusic 6
Gila 5,5 (77′ Romagnoli 5)
Provstgaard 6 (83′ Patric SV)
Tavares 6
Taylor 6
Cataldi 6,5
Basic 6 (46′ Dele Bashiru 5)
Isaksen 7,5 (65′ Cancellieri 5,5)
Maldini 6,5
Pedro 7 (65′ Noslin 5)
All. Sarri 6,5
ARBITRO: Guida 5
Serie A, il tabellino di Juventus-Lazio: Kalulu salva Spalletti
L’uno-due di Pedro e Isaksen lancia la Lazio, con la Juve che non riesce a trovare lo spunto decisivo nell’area biancoceleste. McKennie – sempre più imprescindibile per Spalletti – suona la carica, mentre l’altro stakanovista Kalulu beffa l’ex Sarri al fotofinish. Spalletti tira un (mezzo) sospiro di sollievo, con la Juventus che paga però gli errori dei singoli: Locatelli e Cambiaso nello specifico.
JUVENTUS-LAZIO 2-2
46′ Pedro (L); 48′ Isaksen (L); 59′ McKennie (J); 96′ Kalulu (J)
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners (77′ Kelly), Cabal (46′ Zhegrova); Locatelli (84′ Miretti), Thuram; Cambiaso (77′ Boga), McKennie (84′ Openda), Yildiz; David. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Holm, Adzic, Kostic. Allenatore: Spalletti
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (77′ Romagnoli), Provstgaard (83′ Patric), Tavares; Taylor, Cataldi, Basic (46′ Dele Bashiru); Isaksen (65′ Cancellieri), Maldini, Pedro (65′ Noslin). A disposizione: Motta, Furlanetto, Rovella, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek. Allenatore: Sarri
Arbitro: Guida (Sez. Torre Annunziata)
VAR: Mazzoleni
Ammoniti: Taylor (L), Romagnoli (L)
Espulsi: –
Note: recupero 2′ e 8′; presenti 41.405 spettatori per il match dell’Allianz Stadium di Torino