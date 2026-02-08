Atalanta
L’Inter sull’ex Milan Liberali, i nerazzurri pronti a fare un tentativo

Foto dell'autore

Mattia Liberali ha segnato il suo primo gol con la maglia del Catanzaro e continua ad essere nel mirino delle grandi squadre italiane.

Chivu durante una partita dell'Inter
Inter, arriva l’ex Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2007, il centrocampista ha salutato il Milan durante la scorsa estate a titolo gratuito con i rossoneri che hanno mantenuto una percentuale attorno al 50% sulla rivendita del giocatore.

Già durante la scorsa estate, l’Inter seguì con attenzione l’evolversi della situazione riguardante il centrocampista che decise poi di scendere in Serie B nonostante il forte interesse da parte del Parma. Il centrocampista sta pian piano diventando protagonista della formazione di Alberto Aquilani, con l’Inter che continua a seguire l’evoluzione di Liberali.

I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto circa 6 milioni di euro per il suo cartellino, andando poi a lasciare il giocatore in prestito in Calabria per un’altra stagione. Un’operazione che potrebbe portare circa 3 milioni nella casse del Milan.

